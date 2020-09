GdS – L’Inter pensa alle uscite: gli esuberi a sinistra sono Dalbert ed Asamoah. Le possibili soluzioni

L’Inter sta progettando la nuova stagione e ultimando le ultime operazioni di mercato. Prima di tutto si deve pensare alle cessioni, perché gli esuberi in casa nerazzurra sono ancora diversi. Per quanto riguarda l’esterno sinistro, dove arriveranno rinforzi probabilmente dal Chelsea, ci sono due calciatori in uscita: Dalbert ed Asamoah.

Secondo La Gazzetta dello Sport, per il brasiliano serve un’offerta da 12 milioni di euro. Al 30 giugno, infatti, era iscritto al bilancio per quella cifra e quindi per tale somma potrà essere ceduto. Discorso diverso invece per il ghanese. Sparito dai radar di Conte nell’ultima stagione, non è escluso che si proceda con la risoluzione del contratto.

