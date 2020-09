TS – Conte e quella sintonia ritrovata con l’Inter: Vidal l’anello di congiunzione

Sembrano essere lontani anni luce i tempi in cui Antonio Conte sembrava quasi ad un passo dalla rottura con la dirigenza e dall’addio da Milano dopo appena una stagione. Il tecnico leccese, dopo il super lavoro di mediazione operato dal presidente Steven Zhang, ha aggiustato il tiro convincendo il club ad aggiustare il progetto inaugurato lo scorso anno e puntare su calciatori già pronti per vincere subito, come Kolarov e Vidal.

Il serbo è già arrivato ed è stato annunciato insieme ad Achraf Hakimi, uno degli esterni sulla fascia destra più promettenti nell’intero panorama europeo. Vidal è un pallino di Antonio Conte, in arrivo dal Barcellona a parametro zero e con tantissimi stimoli per far bene. Insomma, come sottolineato da Tuttosport, dopo il vertice di Villa Bellini è chiaro che qualcosa sia cambiato, ma soprattutto che l‘Inter abbia finalmente ingranato la quinta nel lungo percorso che porta al sogno scudetto.

