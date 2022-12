Mercato – Il Monza non molla Gagliardini: mini tesoretto per l’Inter?

Il centrocampista potrebbe finanziare parte del mercato in entrata di gennaio

Pietro Magnani

Gagliardini all'Inter sta trovando sempre meno spazio. Dopo un inizio folgorante all'Atalanta e nei primissimi mesi a Milano, il centrocampista si è molto ridimensionato, passando da prospetto interessante a giocatore qualunque. L'impegno profuso non è mai mancato, ma i mezzi tecnici limitati ne hanno ridotto di molto l'utilizzo in un grande club. Ora che la scadenza del suo contratto è imminente (giugno 2023) la sua avventura in nerazzurro sembra avviarsi alla fine.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sulle sue tracce ci sarebbe il Monza. Il club brianzolo infatti sta cercando un centrocampista per sostituire numericamente l'infortunato Sensi, arrivato proprio in prestito dall'Inter. I nerazzurri non chiuderebbero le porte ad una cessione a gennaio, anzi. Da Gagliardini infatti, qualora andasse a scadenza, non incasserebbero nulla. E guadagnare poco, è sempre meglio di niente. Ecco perché nel mercato di gennaio la trattativa potrebbe accelerare in fretta.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Certo, il centrocampista forse cercava un palcoscenico più importante, tuttavia non ha molte alternative al momento se vuole giocare con continuità. Con la sua eventuale cessione, l'Inter potrebbe poi finanziare un colpo in entrata in mediana, magari un profilo molto più giovane e talentuoso, come Alcaraz o Musah. Un affare per tutti insomma, che anticiperebbe solo di sei mesi quello che accadrebbe comunque inevitabilmente in estate.