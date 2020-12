Mercato – Nainggolan-Cagliari, tutto fatto: dall’Inter in prestito secco

Manca solo l’ufficialità ma è tutto fatto: Radja Nainggolan torna al Cagliari. Dopo l’esperienza di questi sei mesi all’Inter dove non ha praticamente trovato spazio (5 presenze e soli 45 minuti giocati), il centrocampista giocherà – per la terza volta – in Sardegna, dove già è stato protagonista la scorsa stagione e dal 2010 al 2014.

Come riporta La Gazzetta dello Sport Nainggolan arriverà nel club di Giulini con un prestito. Trovato dunque l’accordo tra i due club: il Ninja pronto per un’altra avventura.

