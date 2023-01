Mercato – Il PSG cerca un attaccante, niente assalto a Skriniar?

Il PSG non può investire troppo a gennaio

Pietro Magnani

Sembra allontanarsi l'ipotesi di un'offerta anticipata a gennaio del PSG per Milan Skriniar. L'Inter infatti preferirebbe cederlo subito per monetizzare in minima parte dal suo addio, ma i francesi sembrano avere altre intenzioni.

Come riportato da L'Equipe infatti, il Fair Play Finanziario starebbe legando in qualche modo le mani anche al PSG. I francesi, che hanno ceduto Sarabia al Wolverhampton, ora necessiterebbero maggiormente, secondo la dirigenza, di un attaccante esterno rispetto ad un difensore centrale come Skriniar. Tuttavia il quotidiano francese sottolinea i problemi in difesa dei parigini. Sergio Ramos preoccupa lato integrità fisica e anche Kimpembe viene da un brutto infortunio al tendine d'Achille.

Tuttavia il PSG non può spendere più di 20-25 milioni di euro, praticamente quando chiesto dall'Inter per lo slovacco. Avendo come priorità un attaccante però, è difficile che il club d'oltralpe possa accontentare l'Inter. In fondo gli basta solo aspettare qualche mese per avere Skriniar a parametro zero...