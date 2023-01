MVP Passione Inter – Asllani scala posizioni, Dimarco punta al podio

Dopo l'ultimo match giocato dall' Inter , ecco l'attesissima classifica targata Passione Inter relativa al MVP of the Year stagionale della rosa nerazzurra! Vi ricordiamo come funziona:

Nella brutta sconfitta contro l'Empoli sono in pochi a salvarsi in casa Inter. Avete scelto di premiare Asllani, entrato in campo con il piglio giusto, Darmian, sempre puntuale e preciso quando chiamato in causa, e Dimarco, l'unico davvero pericoloso tra i nerazzurri.