Ionut Radu sta per lasciare nuovamente l’Inter. Il portiere rumeno, non convocato da Simone Inzaghi per la tournée in Giappone sembra pronto a una nuova esperienza in prestito, dopo quelle alla Cremonese e all’Auxerre.

Radu andrà al Bournemouth, in Premier League, in prestito con diritto di riscatto. Lo riporta Fabrizio Romano, che sottolinea come il portiere dovrebbe svolgere le visite mediche già domani, prima dell’ufficialità.

L’opinione di Passione Inter

La scelta di Inzaghi di non convocare Radu per il Japan Tour sembrava già essere l’anticamera di un suo possibile addio. E così è stato. Il portiere rumeno andrà a caccia di una nuova occasione per mettersi in mostra. Nonostante l’Inter sia momentaneamente in emergenza, il suo tempo in nerazzurro sembra essersi definitivamente esaurito.