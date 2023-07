L’Inter è al lavoro per il futuro della porta. Una volta completato l’acquisto di Sommer, i nerazzurri dovranno comunque cercare un altro estremo difensore. L’obiettivo sarebbe Anatolij Trubin, ma la richiesta troppo alta dello Shakhtar Donetsk rischia di frenare la trattativa.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri non vorrebbero spendere una cifra eccessiva e, pertanto, starebbe valutando un piano B nel caso gli ucraini non abbassassero le preste. Il profilo low cost sarebbe Emil Audero della Sampdoria.

L’estremo difensore doriano ha un ingaggio troppo alto per la Serie B e i liguri potrebbero aprire al prestito con obbligo di riscatto. L’Inter sarebbe d’accordo sul prestito, ma preferirebbe il diritto di riscatto come opzione.

L’opinione di Passione Inter

L’acquisto di Audero rimanderebbe il discorso sul portiere del futuro alla prossima stagione. Trubin, d’altronde, ha il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe essere anche acquistato a parametro zero. Se la decisione dell’Inter fosse questa non ci sarebbero dubbi sulla titolarità di Sommer in questa stagione.