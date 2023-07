Daniel Tonoli, difensore della Pergolettese, ha parlato della recente amichevole contro l’Inter, intervistato dal sito La casa di C. Il classe 2002, in particolare, ha raccontato il potenziale dei nuovi acquisti, Thuram e Frattesi, soffermandosi anche sul potenziale dell’attacco nerazzurro.

Queste le sue parole:

THURAM – “Fisicamente è impressionante. È in un nuovo paese, un nuovo calcio: deve ambientarsi e capire bene le dinamiche e le richieste di Inzaghi”. Thuram contro Tonoli è stato il duello per i primi quarantacinque minuti. Alla fine, l’ha spuntata il centrale: “Non è stata facile, è una bella bestia. “È molto grosso e per questo motivo ha bisogno di entrare in condizione prima di essere decisivo. Ma può fare cose importanti”.

FRATTESI – “È fortissimo, l’ho visto sicuro, già padrone. Credo che potrà giocare tutte le sue carte all’Inter. Ha già un’ottima preparazione atletica, corre tanto ed è bravo sul pallone: è la mezzala perfetta per il 3-5-2 di Inzaghi. Di fianco ha due giocatori di livello altissimo come Calhanoglu e Barella: tecnicamente sono perfetti, non sbagliano un passaggio. E sono sempre nel posto giusto al momento giusto. Sanno leggere il gioco in maniera diversa”.

ATTACCO INTER – “Ho visto Thuram, Lautaro e Correa, ognuno ha le sue caratteristiche e sono ottime opzioni. Ora però serve un attaccante alla Dzeko: un giocatore alto, che sa proteggere bene la palla, che lavori con la squadra spalle alla porta e che sappia fare gol di testa”.