Folarin Balogun è uno dei principali obiettivi dell’Inter per l’attacco e anche l’Arsenal manda segnali sul suo possibile trasferimento. Come riportato da The Athletic, Balogun ieri non si sarebbe allenato insieme ai compagni, svolgendo, invece, una seduta individuale con un tecnico personalizzato.

È chiaro che lo statunitense non rientri nei piani di Arteta. Al tempo stesso, i Gunners non sembrano intenzionati a cedere facilmente i giocatori. Stando sempre a quanto riportato da The Athletic, i londinesi chiederebbero una cifra di oltre 50 milioni di euro per il suo cartellino.

L’opinione di Passione Inter

Se la valutazione per Balogun fosse effettivamente di oltre 50 milioni di euro, il suo acquisto da parte dell’Inter sarebbe fuori portata. Negli scorsi giorni, tuttavia, si è parlato di una richiesta inferiore anche ai 40 milioni di euro, con i nerazzurri pronti a fare uno sforzo per raggiungerla. Da capire, allora, quali sviluppi reali potrà avere questa trattativa.