Romelu Lukaku non sembra ancora rassegnato. Per il belga ci sarebbe anche una minima speranza di riaprire il capitolo Inter, dopo la brusca rottura delle scorse settimane. L’attaccante, infatti, si trova a un bivio importante della sua carriera.

A 30 anni compiuti, Lukaku deve decidere se accettare i soldi dell’Arabia o se provare a proseguire la sua carriera in Europa. In questo senso, racconta La Gazzetta dello Sport, il belga potrebbe provare un ultimo tentativo per riallacciare i rapporti con l’Inter.

L’Inter si è mostrata decisa nel voltare pagina e se, come sembra, la porta dovesse rimanere chiusa al giocatore rimarrebbe solo la Juventus e la stima di Allegri nei suoi confronti. O l’opzione saudita, che, di fatto, segnerebbe la fine della sua carriera ad alti livelli in Europa.

L’opinione di Passione Inter

La ferita è ancora fresca e provare a fare qualsiasi valutazione tecnica su Lukaku è praticamente impossibile. Il belga rimane un attaccante dal grande potenziale in Serie A, ma che ha dimostrato, questa volta come più delle altre, di essere totalmente inaffidabile sul piano mentale. Un passo indietro dell’Inter sembra impossibile: Big Rom si è già giocato tutti i bonus.