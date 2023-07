Il mercato dell’Inter è ancora un cantiere aperto in ogni reparto. Anche in difesa, dove i nerazzurri cercano un altro rinforzo oltre all’arrivo di Bisseck: serve un centrale di destra da affiancare a Darmian. I nomi sul taccuino dei dirigenti sarebbero 3.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il sogno sarebbe Benjamin Pavard, in scadenza nel 2024 con il Bayern Monaco e per il quale c’è stato un tentativo già lo scorso gennaio. I bavaresi, però, non sembrano intenzionati a cederlo, anche in caso di arrivo di Walker.

L’altro nome è quello di Tiago Djaló, anche lui in scadenza nel 2024. Il grave infortunio, che lo sta tenendo fuori da marzo, è un ostacolo. Non sarebbe un giocatore pronto subito e il suo nome potrebbe tornare di moda per il mercato di gennaio o come parametro zero la prossima estate.

Infine, c’è Rafael Toloi. Il difensore dell’Atalanta sembra essere l’idea più intrigante al momento, anche se i bergamaschi non hanno ancora aperto alla cessione. Anche l’italo-brasiliano è in scadenza di contratto nel 2024.

L’opinione di Passione Inter

Viste le condizioni attuali, Toloi sembra essere il nome più realistico per la difesa dell’Inter. Noi di Passione Inter abbiamo analizzato nel dettaglio un suo eventuale acquisto, provando anche a calarlo nel contesto della difesa nerazzurra, il cui futuro è ancora tutto da decidere.