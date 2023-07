Il futuro dell’attacco dell’Inter rimane ancora un rebus inestricabile. I nerazzurri continuano la ricerca dell’attaccante e i due nomi principali sul tavolo dei dirigenti sembrano essere due: Alvaro Morata e Folarin Balogun.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Inzaghi non avrebbe troppi dubbi: vuole Morata. Lo spagnolo non sarà Lukaku, ma ha potrebbe dare comunque garanzie al tecnico: ha grande esperienza in Serie A e da 9 stagioni va in doppia cifra con il numero di reti.

Anche Balogun è un obiettivo, sebbene non sia una prima punta. In questo senso, stando sempre a quanto riportato dalla Rosea, l’Inter vorrebbe investire, ma solo in caso di addio di Correa o di acquisto di un’altra punta meno costosa di Morata.

L’opinione di Passione Inter

Quanto raccontato dalla Gazzetta cozza un po’ con quanto emerso negli ultimi giorni. Balogun, infatti, avrebbe scavalcato Morata nelle preferenze nerazzurre e sarebbe lui l’obiettivo principale della dirigenza nerazzurra. Al netto della preferenza di Inzaghi, che potrebbe comunque essere vera e legittima. La certezza è che l’Inter ha bisogno di una punta quanto prima per completare il proprio reparto.