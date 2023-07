Tifo appassionato e guadagni: tutti i numeri dell’Inter Japan Tour

Da un paio di giorni l’Inter si trova in Asia per un Japan Tour che la terrà impegnata fino a fine mese. Gli uomini di Inzaghi disputeranno anche due amichevoli, contro Al-Nassr e Paris Saint-Germain, rispettivamente giovedì 27 e martedì 1° agosto. Nel mezzo, gli allenamenti, ma anche tante attività collaterali, per toccare con mano il tifo nerazzurro nel Sol Levante.

Una passione che conta 1.6 milioni di tifosi (con 3 Inter Club ufficiali e 255 soci) e un Academy aperta da più di 10 anni, con oltre 200 ragazzi che potranno conoscere da vicino i campioni nerazzurri. Una grande settimana a tema Inter, per una tournée mai così di ampio respiro dal 1996, come ricorda La Gazzetta dello Sport, anche se l’ultimo passaggio in Giappone è datato 2019.

Da non sottovalutare, poi, c’è il lato economico: con questo tipo di iniziativa, oltre ad espandere il proprio brand nel modo, l’Inter incassa anche circa 2.5 milioni di euro.