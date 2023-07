L’Inter potrebbe avere presto il suo portiere. Yann Sommer, infatti, sembra ormai pronto a lasciare il Bayern Monaco. Il portiere svizzero ha ribadito in questi ultimi giorni la sua volontà di trasferirsi a Milano in tempi brevi e ora potrebbe essere accontentato.

Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il club tedesco sarebbe pronto all’ok definitivo tra oggi e domani: va prima definito il passaggio di David Raya al Bayern Monaco. L’arrivo del portiere spagnolo, che non ha rinnovato il contratto con il Brentford, libererebbe così Sommer.

Il trasferimento potrebbe avvenire già in Giappone, consentendo a Inzaghi di avere quanto prima un portiere titolare. Da capire il costo del cartellino: l’Inter verrà ripagata dell’attesa di queste settimane con uno sconto o sarà necessario versare i 6 milioni della clausola rescissoria?

L’opinione di Passione Inter

Come raccontato dalla Rosea, l’inghippo per Sommer non è mai stato di natura strettamente economica, ma tecnica: il lento recupero di Neuer rischiava di creare un buco nella rosa del Bayern Monaco. Ora, l’operazione è pronta a essere definita. Il portiere svizzero sarà il titolare indiscusso dell’Inter in questo avvio di stagione, in attesa di capire quale compagno di reparto avrà al suo fianco.