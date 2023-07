Trubin o Audero: qual è la scelta migliore per il secondo portiere dell’Inter?

Al posto di André Onana l’Inter vuole ingaggiare Yann Sommer come nuovo portiere titolare e gli ultimi sviluppi fanno aumentare l’ottimismo per l’arrivo dello svizzero. Un portiere però non basta, considerando vuota anche la casella del vice che presto andrà colmata. Allo stato attuale delle cose sono due i nomi in ballo: Anatoliy Trubin dello Shakhtar Donetsk sarebbe il preferito della dirigenza, a ruota segue Emil Audero della Sampdoria le cui quotazioni sembrano in crescita. Quale sarebbe la scelta migliore?

Mettiamoli a confronto partendo dalla carta d’identità:

Anatoliy Trubin Emil Audero Anno di nascita 2001 1997 Altezza 1,99 1,92 Passaporto Extracomunitario Comunitario Presenze in campionato 62 (Prem’er-Liha) 164 (Serie A) Presenze in Europa 25 (14 in Champions) 0 Presenze in Nazionale maggiore 7 0 Valutazione cartellino 20 milioni 10 milioni Decreto crescita Sì (se resta almeno due anni) No Scadenza contratto 2024 2026

Audero emerge come un profilo più rodato in Italia, conosce la lingua ed il campionato. Il giovane Trubin però ha già molta più esperienza in competizioni europee e si è affacciato alla nazionale ucraina di cui nelle ultime quattro partite è stato il titolare.

Alcuni numeri sull’ultimo anno solare di entrambi, ricordando che le statistiche vanno contestualizzate. Lo Shakhtar di Trubin ha vinto il campionato ucraino ed in Europa League è uscito agli ottavi (con un pesante 7-1 dal Feyenoord), mentre la Sampdoria di Audero è retrocessa in Serie B.

Anatoliy Trubin Emil Audero Partite giocate 38 26 Gol subiti 40 39 Percentuale parate 71% 71,9% Clean sheet 14 5 Passaggi lunghi 26% 45,8% PSxG-GA* (a partita) 0,02 -0,19 Palloni toccati a partita 46,84 39,28 *fonte FBREF: Post Shot Expected Goals – gol subiti. Un numero positivo suggerisce maggior fortuna o un’abilità sopra la media da parte del portiere nello stoppare i tiri ricevuti.

Dai dati emerge un quadro in cui appare evidente come Trubin abbia risentito positivamente anche della maggior forza della squadra di cui ha difeso i pali. Ne consegue un minor numero di gol subiti (pur con una percentuale di parate inferiore rispetto ad Audero) e un numero di palloni toccati superiore anche ad André Onana. La sua propensione al gioco con i piedi quindi è confermata, soprattutto nel gioco corto (percentuale di lanci molto simile ad Onana). Audero nonostante le difficoltà della Samp si è comunque ben difeso partecipando anche alla manovra.

La scelta tra i due come vice Sommer riguarderà molto l’aspetto economico e progettuale.

Un portiere come Trubin, giovane ma già con esperienza, è pronto al salto in una big e si aspetta di poter crescere per diventare un protagonista e dunque titolare (Sommer, classe ’88, dovrebbe firmare un biennale). E potenzialmente materiale da player trading per la società nerazzurra, se riuscirà a strappare un accordo non molto distante dai 10 milioni di euro che erano stati prefissati come budget per un calciatore che potenzialmente può arrivare a parametro zero tra un anno.

Per Audero che invece arriverebbe dalla Serie B e dovrebbe costare meno in termini di cartellino, il ruolo di secondo ‘classico’ potrebbe ricordare il percorso di Mattia Perin con la Juventus, affidabile quando chiamato in causa.

Su chi punteresti?