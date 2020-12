Bomba dall’Inghilterra: “Messi sta considerando un trasferimento all’Inter. Il City si tira indietro?”

Dopo essersi arrestate per qualche mese le voci di mercato circa un possibile futuro di Leo Messi all’Inter, questa mattina il The Sun Sport ha rilanciato la possibilità di un trasferimento a fine stagione. Il tabloid inglese ha difatti spiegato che il Manchester City avrebbe intenzione di tirarsi indietro dalla corsa all’argentino. Innanzitutto perché qualora volesse andare incontro alle richieste economiche del calciatore dovrebbe sacrificare almeno tre giocatori in uscita, ma anche perché non convincono più le sue prestazioni dell’ultimo periodo.

L’Inter, secondo quanto riferito dagli inglesi, non si sarebbe ancora arresa all’idea di portare uno dei più grandi calciatori della storia di questo sport a vestire la maglia nerazzurra, anche se il triennale da 50 milioni di euro netti a stagione che Messi continua a chiedere potrebbe rappresentare un grosso ostacolo. Per quanto riguarda il Paris Saint Germain, invece, molto dipenderà dal futuro di Mbappé e Neymar. Qualora entrambi dovessero dire addio a fine stagione, l’assalto nei confronti del 10 del Barcellona sarebbe praticamente scontato.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<