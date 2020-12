Verona-Inter, Conte promosso dalla Gazzetta: “Alla fine ha ragione lui”

Scelte giuste da parte di Antonio Conte. L’Hellas Verona non è di certo un avversario facile, ma l’allenatore nerazzurro ha saputo affrontare gli avversari con prudenza e solidità. Conte ha provato a cambiare l’identità della squadra con un cambio di modulo: dal classico 3-5-2 si è passato al 3-4-2-1, con Lautaro Martinez e Perisic alle spalle dell’unica punta Lukaku. Il nuovo modulo non ha sicuramente prodotto il bel gioco, ma ha confermato la solidità difensiva e la determinazione dei giocatori nerazzurri nell’andare a prendersi i tre punti anche quando il Verona ha pareggiato.

La Gazzetta dello Sport ha dato così ragione al tecnico nerazzurro per la vittoria ottenuta. Il voto per Conte è un 6,5: “Invece di Perisic, in difficoltà da trequartista, meglio Vidal, ma alla fine ha ragione lui: gruppo, poco turnover, difesa salda e record eguagliato di gol nell’anno solare. Con il Verona non è mai facile“.

