Verona-Inter, Skriniar rompe un digiuno di quasi tre anni. Il giornali lo premiano con un 7 in pagella

Dopo aver recuperato fiducia e solidità difensiva nelle ultime settimane, Milan Skriniar con la rete di ieri contro il Verona è tornato anche a segnare. Un gol importantissimo che ha portato i tre punti all’Inter e che al calciatore mancava dal febbraio 2018. Insomma, una bella soddisfazione non solo a livello personale ma anche di squadra, che i principali quotidiani sportivi gli hanno riconosciuto concordando su un 7 pieno in pagella per la sua prestazione. Andiamo così a vedere voti e giudizi assegnati a Skriniar:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – Recuperato definitivamente alla causa dopo un lungo periodaccio con tanta panchina. Di nuovo lui in difesa e in attacco: bel gol.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – Pensa a non farsi sfuggire Zaccagni. Piccola incertezza sul pareggio. Rimedia con la rete della vittoria e rompe un digiuno che durava dal febbraio 2018.

TUTTOSPORT 7 – Nella sfida di luglio Lazovic lo aveva fatto ammattire. Stavolta gli tocca un altro clientaccio, ovvero Zaccagni, che controlla bene. A corredo si prende la soddisfazione di segnare il gol partita, il primo in stagione.

PASSIONE INTER 7 – Nel primo tempo concorso di colpa con gli esterni nell’occasione da gol di Dimarco, nella ripresa trova finalmente un gol che mancava davvero da troppo tempo.

