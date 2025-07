Derby di mercato: il Milan anticipa l’Inter con questo PIANO

Nell’ultima stagione tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana la sfida tra Inter e Milan si è giocata moltissime volte e anche in questi mesi estivi sembra che il derby milanese non voglia mai terminare. Ovviamente non si disputa sui campi da calcio visto che i giocatori sono in vacanza ma sui tavoli del mercato.

Il duello tra Inter e Milan sta infatti andando avanti in queste settimane anche sul mercato per alcuni obiettivi in comune che le due società hanno e il primo fra questi è chiaramente Giovanni Leoni. Il giovane e talentuoso difensore del Parma piace ad entrambi i club che sono alla ricerca di nuovi innesti nel reparto arretrato.

Secondo La Gazzetta dello Sport, i rossoneri potrebbero tentare l’affondo decisivo anticipando la concorrenza dell’Inter (ma non solo). Lo farebbero intensificando i contatti col Parma e trovando il budget per l’offerta giusta grazie alla cessione di Thiaw ma anche inserendo nell’affare una contropartita come Liberali o Colombo per abbassare i costi.