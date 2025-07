“Dal Napoli all’Inter”: l’ultima idea se parte Dumfries

Nelle ultime ore si è creato un po’ di panico tra i tifosi dell’Inter per la possibile partenza di Denzel Dumfries che si è scoperto avere una clausola rescissoria piuttosto bassa nel suo contratto con il club nerazzurro. L’olandese non ha affatto chiesto di andar via ma nel caso in cui cambiasse lo scenario servirà un sostituto.

Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, ci sono alcune idee che la dirigenza nerazzurra si sta facendo come eventuali nomi alternativi a Dumfries, nel caso in cui il Barcellona o un altro club arrivasse a pagare la clausola entro il mese di luglio. Uno di questi gioca in Serie A e ha mostrato grande talento ma ci sarà da vincere un duello col Napoli.

Si tratta di Dan Ndoye, esterno del Bologna che ha disputato una grande stagione con i rossoblù e che già mesi da era finito nel mirino dell’Inter. Tuttavia, il Napoli pare essere piuttosto avanti nella trattativa con i felsinei che chiedono anche una cifra molto alta per far andare via lo svizzero: circa 45 milioni di euro.