“Vero capitano”: spunta l’elogio per le parole di Lautaro

Nei giorni scorsi in casa Inter è scoppiato il caos dopo le parole di Lautaro Martinez che ha attaccato alcuni compagni di squadra (senza far nomi) in seguito all’eliminazione dal Mondiale per Club. Il presidente Marotta ha poi svelato che si potesse trattare di Calhanoglu, che ha poi anche risposto sui social.

Parte della tifoseria nerazzurra si è divisa tra chi era d’accordo con il monito del capitano dell’Inter e chi invece ha accusato come l’ennesima fase difficile di questi ultimi mesi della squadra. In onda su Cronache di Spogliatoio, il giornalista Stefano Borghi ha però difeso Lautaro Martinez con delle parole di elogio:

“Lautaro si è dimostrato ancora un capitano eccezionale. La pezza presidenziale un po’ raffazzonata invece. Se fossi un tifoso dell’Inter sarei sempre più esaltato dal mio capitano perché significa che è pronto a tornare in battaglia contro tutti gli ostacoli. Lautaro è il campione numero uno del nostro calcio sommando tutto: capacità tecniche, leadership, età. Per me è il numero uno e si sta dimostrando sempre un grande capitano”.