Inter sul BOMBER della Nazionale se parte Thuram

Il ‘like’ galeotto di Marcus Thuram al post Instagram in cui Hakan Calhanoglu attaccava capitan Lautaro Martinez per il suo sfogo post-Mondiale, ha riacceso le voci su una possibile cessione dell’attaccante francese.

In casa Inter, anche in virtù della clausola da 85 milioni sul contratto del francese, si mantengono dunque vigili alla ricerca di un possibile sostituto in attacco qualora Tikus dovesse realmente accasarsi altrove. Al netto del costo della clausola, va detto, il prezzo di partenza del cartellino di Thuram si aggira tra i 60 e i 70 milioni di euro.

Al momento, come riportato da Il Giorno, tra i nomi sulla lista di mercato di Marotta e Ausilio rientra un attaccante italiano che ha brillato nella scorsa stagione e che ha una clausola rescissoria da 52 milioni di euro, valida fino a metà mese. Stiamo parlando di Moise Kean, di proprietà della Fiorentina e primo candidato al reparto avanzato di Cristian Chivu qualora il caso Thuram dovesse degenerare.

Il presidente Marotta ha sempre dimostrato un’attenzione particolare verso i calciatori italiani, con l’obiettivo di costruire un nucleo solido per lo spogliatoio. Kean, classe 2000, è inoltre molto apprezzato anche da Oaktree per la giovane età, indicatore su cui la proprietà americana ha insistito sin dal primo giorno dell’approdo a Milano.