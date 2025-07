Due BIG inglesi su Thuram: la clausola spaventa l’Inter

Marcus Thuram rischia di diventare il prossimo caso da maneggiare con cura all’interno dello spogliatoio dell’Inter. Il francese è uscito allo scoperto nella faida tra Lautaro e Calhanoglu, schierandosi con un ‘like’ al post Instagram contro il capitano argentino dalla parte del centrocampista turco.

Una vicenda che rischia dunque di minare non solo la serenità complessiva all’interno dell’organico nerazzurro, ma anche lo splendido rapporto costruito nelle ultime due stagioni dalla Thu-La. Qualora si dovesse arrivare ad uno strappo tra i due attaccanti, non è escluso che la società possa aprire ad una cessione del francese schierandosi dalla parte del Toro.

Thuram, come ricordato da Il Giorno, ha una clausola rescissoria sul suo contratto da 85 milioni di euro. L’Inter, però, potrebbe accontentarsi anche di un’offerta più bassa ed accettare proposte da 70 milioni circa. A far sul serio nei confronti di Tikus, potrebbero essere due big inglesi alla ricerca di un nuovo centravanti: Manchester United ed Arsenal.

Entrambi non avrebbero grossi problemi ad assecondare le richieste economiche dell’Inter che, avendo ingaggiato Thuram a parametro zero ben due estati fa, metterebbe a segno una plusvalenza monstre. A differenza delle due inglesi che di recente si sono mostrate vigili intorno alla situazione del francese, non hanno mostrato alcun segnale sia Bayern Monaco che Psg, club accostati al ragazzo solamente nei mesi scorsi.

Qualora si dovesse arrivare ad un divorzio con Thuram, l’Inter avrebbe già individuato in Moise Kean della Fiorentina uno dei principali candidati a far coppia con Lautaro.