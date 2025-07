“Esposito dice sì all’addio”: l’Inter tratta sull’incasso

In questa fase del calciomercato l’Inter fa i conti anche con quelle operazioni sul fronte delle uscite che servono per incassare un buon tesoretto da investire poi nei nuovi acquisti e anche per liberare spazio nella rosa con i giocatori che difficilmente troverebbero molto spazio con Chivu nel corso del campionato.

Uno di questi sarà Sebastiano Esposito che è inoltre anche in scadenza di contratto tra dodici mesi e nel corso dell’estate sembra quindi destinato ad un addio inevitabile. Sulle sue tracce da diverso tempo c’è la Fiorentina che potrebbe quindi permettergli di giocare ancora in Toscana dopo l’ultimo anno passato a Empoli, sempre in Serie A.

Come riporta oggi il Corriere dello Sport, il giovane attaccante dell’Inter avrebbe già accettato la destinazione viola visto che così potrà anche giocare le coppe europee. La dirigenza della Fiorentina ora ragiona sulle cifre dell’acquisto visto che Marotta chiede circa 10 milioni di euro per il cartellino di Esposito.