10 milioni dal Nottingham: OFFERTA all’Inter per l’esubero

Tra processo di ringiovanimento della rosa, rientri dai prestiti e giocatori scontenti che vogliono cambiare aria, sono davvero molti gli elementi della rosa dell’Inter che possono essere ceduti nel corso di questa sessione di mercato estiva. Il DS Ausilio e il presidente Marotta da questo elenco di partenti vogliono monetizzare il più possibile.

Uno dei giocatori che molto probabilmente lascerà la squadra nerazzurra in queste settimane estive è Tajon Buchanan. Dopo un prestito non del tutto convincente al Villarreal, il suo futuro potrebbe essere nuovamente all’estero ma questa volta in Premier League dove c’è un club che avrebbe richiesto informazioni.

Secondo quanto riferito dal media britannico TeamTalk, il Nottingham Forest sarebbe interessato all’esterno canadese che è in procinto di cambiare ancora squadra. La valutazione che l’Inter fa del giocatore è di circa 12 milioni ma al momento il club inglese non si è ancora spinto oltre i 10 e la trattativa procede.