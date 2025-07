Ritorno a sorpresa per Arnautovic: “Contatti avviati”

Sono iniziate con qualche settimana di anticipo le vacanze di Marko Arnautovic. L’ex attaccante dell’Inter, che lo scorso 30 giugno ha visto esaurire il suo contratto con i nerazzurri, non ha infatti preso parte alla spedizione statunitense al Mondiale per Club per volontà del club interista che ha deciso di non coinvolgerlo nel nuovo progetto sportivo.

L’austriaco, dunque, è tornato sul mercato degli svincolati alla ricerca di nuove opportunità in questa fase della sua carriera. Stando a quanto riferito da Sky Sport Deutschland, l’ex Inter avrebbe ricevuto una richiesta in particolare.

Si tratta del Rapid Vienna, club austriaco che ha intrapreso i primi contatti con l’entourage. Per Arnautovic, eventualmente, si tratterebbe di un ritorno nella sua città natale e in un club che ha contribuito alla sua formazione da giovanissimo.

Nonostante il forte pressing da parte del Rapid Vienna nei confronti di Arnautovic, come riferito da una fonte a Sky le parti sono ancora “lontane dal raggiungere un accordo”. Decisiva, in tal senso, potrebbe essere la voglia da parte del centravanti di ritornare a casa.