Inter, ora Ederson può diventare REALTÀ con queste 4 mosse

Il grande obiettivo di mercato dell’Inter per il reparto di centrocampo rimane senza dubbio quello di trovare un nuovo regista titolare di alto livello, nel caso in cui i malumori che ci sono adesso nello spogliatoio nerazzurro con Hakan Calhanoglu dovessero durare e quindi portare all’addio del turco.

Il primo nome segnato nella lista obiettivi di Ausilio e Marotta per la mediana è da tempo Ederson. Il centrocampista brasiliano si è messo in grande mostra in Serie A negli ultimi anni tra Atalanta adesso e prima con la Salernitana. La richiesta economica altissima che il club bergamasco fa per il suo regista è però un ostacolo.

Tuttavia, come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, Ederson può diventare realtà per l’Inter. I nerazzurri devono infatti trovare un tesoretto con 4 cessioni già decise: attraverso gli addii di Calhanoglu, Frattesi, Sebastiano Esposito e Stankovic, si conta di accumulare quei 50 milioni di euro da versare poi all’Atalanta per il brasiliano.