Pradè su Milenkovic: “Se arriverà un top club, non diremo di no”

Milenkovic-Inter, arriva un indizio da Daniele Pradè. Il ds della Fiorentina ha parlato così del futuro del difensore serbo: "Su Milenkovic voglio essere chiaro: è qui da cinque anni, l’anno scorso ha continuato con noi per l’affetto al club visto che avevamo un’offerta importante dall’Inghilterra. La conquista dell’Europa gli ha fatto ovviamente piacere ma se arriva un top club è difficile dire di no ."

"Posso dire che il nostro rapporto con Nikola - ha aggiunto Pradè in conferenza stampa - è ottimo e la decisione andrà presa a braccetto. In caso di partenza però ci faremo trovare come sempre pronti. Abbiamo molte idee e non mi spaventa un suo possibile addio."