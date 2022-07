Gosens fa 28 anni: la sua estate “movimentata” e la voglia di prendersi l’Inter

Tra comparse TV e matrimonio, non sono stati giorni noioso per Gosens

Alessio Murgida

Gosens fa oggi 28 anni, gli ultimi mesi non sono stati sicuramente noiosi per il tedesco. Lo scorso gennaio è arrivato all'Inter conscio di dover recuperare da un infortunio importante e, soprattutto, della forza del "rivale" di ruolo Ivan Perisic. Ora il croato non c'è più e Gosens avrà tutto lo spazio che vuole sulla corsia sinistra.

Il tedesco è chiamato a confermare quello di buono fatto all'Atalanta. Da parte sua, la voglia non manca di certo: "Il mio focus è interamente sulla prossima stagione. Sono stato felice di andare in vacanza dopo una stagione difficile. Ora che ho giocato raramente, non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi - ha detto Gosens qualche giorno al giornale tedesco RP - a breve inizierò a prepararmi per essere al top della forma sin dal primo giorno".

Domani inizierà il ritiro di Appiano Gentile e Gosens ci arriverà molto carico dopo un'estate molto "movimentata".

Tra trialthon, matrimonio e quiz in TV (che il tedesco ha pure vinto al programma "Schlag den Star"), Gosens non si è annoiato e ha fatto parlare di sé. Ora, invece, il tedesco è chiamato a far parlare il campo: l'Inter vuole miglior Gosens possibile per la nuova stagione.