Si è fatto aspettare. Marcus Thuram non è ancora ufficialmente un giocatore dell’Inter, ma ancora per poco. Il francese era atteso due ore fa nella sede nerazzurra per apporre la firma che lo legherà per i prossimi 5 anni al club di Viale della Liberazione. L’attaccante classe 1997 è restato più del dovuto in hotel. Il motivo l’ha spiegato Sky Sport.

Dopo essere arrivato a Milano in mattinata, poco prima delle 10, ha fatto le visite mediche e si aspettava giungesse in sede da oltre due ore. Ma il centravanti è rimasto in albergo con i suoi legali, che si sono occupati di approfondire il contratto nei dettagli.

Dopo un po’ di attesa, però, la situazione è rientrata senza particolari allarmismi: adesso Thuram si sta dirigendo in sede per per firmare il contratto e dare ufficialmente il via alla sua avventura nerazzurra.