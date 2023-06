E ora si chiude definitivamente la stagione calcistica 2022/2023. Domani, infatti, sono attesi gli ultimi pagamenti da parte della UEFA in merito ai premi relativi all’ultima Champions League: l’Inter incasserà 21,8 milioni di euro.

Tra poche ore, ovvero mercoledì 28 giugno, i club riceveranno la tranche monetaria finale in arrivo dal massimo organo calcistico europeo. Ai nerazzurri spettano oltre 20 milioni, da dividere tra: 15,5 per essere arrivati alla finale di Istanbul e 6,3 come seconda quota del market pool, stimatada Calcio e Finanza sulla base delle indiscrezioni relative al valore del mercato televisivo della Champions per l’Italia.

Per quanto riguarda le altre squadre italiane, il Milan riscuoterà 5,85 milioni, il Napoli 4,88 e la Juventus 2,3 (per tutte e tre si tratta solo del market pool. Per i bianconeri la quota è inferiore in quanto hanno disputato meno partite nella competizione, essendo usciti ai gironi).

Dopo quest’ultimo pagamento, la stagione 2022/2023 può essere archiviata definitivamente: adesso si pensa solo alla prossima.