Moretto: “Cosa c’è di vero su Bellanova-Inter”

La verità sull'esterno dell'Atalanta

Raoul Bellanova of FC Internazionale in action during Serie A 2022/23 football match between FC Internazionale and Empoli FC at Giuseppe Meazza Stadium, Milan, Italy on January 23, 2023 - Credit: Fabrizio Carabelli/LiveMedia

A pochi giorni dalla riapertura del calciomercato, si continuano ad intrecciare le voci su quello che potrebbe diventare il nuovo colpo dell’Inter a destra come vice Dumfries. Nelle scorse ore, ad esempio, era stato fatto quasi a sorpresa il nome di un ex, Raoul Bellanova. A fare chiarezza sull’esterno di proprietà dell’Atalanta, però, ci ha pensato il noto giornalista Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano.

Queste le parole sull’interesse per Bellanova: “E’ stato fatto il nome di Bellanova e per quello che ci risulta non è un nome caldo, soprattutto è assolutamente concentrato all’Atalanta e vuole chiudere lì la stagione. Al momento non ci risultano contatti tra Inter e Atalanta per Bellanova, non ci risulta essere un nome così caldo e valutato in ottica nerazzurra”.

