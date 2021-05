GdS – Musso-Silvestri per il post Handanovic: tutto dipenderà dal futuro del capitano

Il capitano nerazzurro andrà in scadenza il prossimo anno

Finalmente dopo anni di sofferenze Samir Handanovic è campione d'Italia ed alzera, da capitano dell' Inter , la coppa per la vittoria della scudetto. Il portiere sloveno è in nerazzurro dal 2012 ed il trionfo di quest'anno è pienamente meritato, nonostante qualche critica per gli errori.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport la società interista si continua a guardare intorno per trovare il suo sostituto, con i nomi di Juan Musso e Marco Silvestri in pole position. Tutto però dipenderà dalla volontà del club poiché - si legge - il binomio Handanovic-Musso sarà difficile da attuare, sia da un punto di vista economico, sia perché l'argentino ha dimostrato di essere un top del nostro campionato e difficilmente si accontenterebbe di non essere il solo titolare. Ruolo che invece può calzare perfettamente per il portiere dell'Hellas Verona, valutato circa 10 milioni. Dunque tutto è nelle mani di Handanovic, come negli ultimi 9 anni.