Inter-Sampdoria, la Curva Nord vuole accogliere la squadra: il comunicato

Sabato alle 18 i nerazzurri giocheranno per la prima volta da campioni d'Italia

L'Inter sabato pomeriggio alle 18:00 a San Siro giocherà da campione d'Italia dove ospiterà la Sampdoria. La squadra nerazzurra non potrà però sentire l'affetto dei tifosi, e dunque la Curva Nord ha organizzato un modo per accoglierli per l'arrivo allo stadio, cercando di rispettare la disposizione della Prefettura di Milano.