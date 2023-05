De Vrij, Calhanoglu, Onana, Mkhitaryan. La lista dei parametri zero della rosa nerazzurra potrebbe arricchirsi presto con un nuovo innesto. Nacho Fernandez, difensore del Real Madrid in scadenza a fine giugno, stuzzica (e non poco) la dirigenza interista, che sta pensando di accaparraselo per inserire un (altro) giocatore esperto nella retroguardia e per iniziare a ricostruire dopo la partenza di Skriniar.

Certo, Nacho non può essere il principale sostituto dello slovacco: l’età e l’appeal non sono gli stessi del prossimo centrale del Psg. Ma, altrettanto certamente, il veterano spagnolo potrebbe rivelarsi particolarmente utile grazie alla sua duttilità e alla sua esperienza. La complicata trattativa di rinnovo con il Real ha aperto le porte a Marotta e Ausilio, adesso fortemente interessati a portarlo a Milano. Il duo dirigenziale interista ha iniziato a contattare i rappresentanti del giocatore per capire la situazione e i margini di manovra: secondo La Gazzetta dello Sport, al difensore spagnolo sarebbe stato offerto un triennale. Tuttavia, per un profilo con una carriera del genere e a queste condizioni, le pretendenti non mancano e la concorrenza è destinata a farsi piuttosto folta.

L’Inter, come scrivevamo in apertura, ha dimostrato di saperci fare con i parametri zero. E se poi ci aggiungiamo anche la presa di Acerbi (non arrivato a parametro zero, ma quasi) dello scorso anno, allora il possibile acquisto di Nacho fa ben sperare l’ambiente nerazzurro. Che si augura di pescare, ancora una volta, il jolly – in questo caso in tutti i sensi, vista la sua duttilità tattica – dal mazzo del mercato.