Inter, si complica la pista Pavard: il motivo

Uno dei candidati ideali per sostituire Skriniar, ma la strada per portarlo a Milano è in salita. Stiamo parlando di Benjamin Pavard, 27enne difensore del Bayern Monaco con il contratto in scadenza nel 2024. Il francese, per caratteristiche tecniche, età e situazione contrattuale, sarebbe il sostituto perfetto dello slovacco, ma ci sono un paio di ostacoli che complicano la trattativa.

Il primo, come ricorda La Gazzetta dello Sport, è il prezzo del cartellino. Perché nonostante tra 12 mesi potrà salutare la Germania a costo zero, il club bavarese non ha alcuna intenzione di svendere il suo calciatore. Anzi, pretende 20 milioni di euro. Una cifra piuttosto elevata per le casse nerazzurre, soprattutto per un giocatore prossimo alla scadenza. Sempre dal punto di vista economico, anche l’ingaggio richiesto dal Campione del Mondo con la Francia nel 2018 mette in difficoltà Marotta e Ausilio, che però – per quanto possibile – proveranno a fare di tutto per acquistarlo.

Anche perché, a dire il vero, un tentativo per portarlo a Milano era già stato fatto a gennaio: pure ai tempi, la dirigenza interista aveva ritenuto fosse il profilo ideale per prendere il posto di Skriniar. Ma le alte richieste dei tedeschi e la volontà del difensore di non andarsene a metà stagione avevano bloccato tutto e, di fatto, “obbligato” lo slovacco a restare fino a giugno. Ora però anche Pavard è convinto di salutare definitivamente la Baviera, resta quindi “solamente” da convincere il Bayern. A suon di soldi.