Si accende il mercato dell’Inter che in queste ore vede in Benjamin Pavard il nome più chiacchierato e che fa sognare i tifosi. L’annuncio della probabile partenza del francese in uscita dal Bayern Monaco ha scatenato le discussioni tra i nerazzurri, con l’Inter che dopo il tentativo di gennaio scorso rimane sempre interessata al difensore.

Il noto giornalista Fabrizio Biasin, tramite il suo profilo Twitter, ha fatto il punto sul giocatore e non solo. “Pavard per ora difficile – ha scritto Biasin –. Il costo del francese (20 milioni + ingaggio elevato) è ritenuto eccessivo per un giocatore in scadenza nel 2024. Attenzione, invece, all’ormai annuale colpo a zero in arrivo…”.

Quale può essere questo colpo a zero? Sull’interesse per Nacho dal Real Madrid arrivano conferme, noi di Passione Inter abbiamo elencato anche altre 5 opportunità da tenere d’occhio.