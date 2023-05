Ultima sgambata in Serie A a Torino, poi via ad Istanbul per la grande notte. In casa Inter ci si prepara all’atto finale di questa stagione con Inzaghi e lo staff tecnico che stanno cercando di svuotare l’infermeria per avere la rosa al gran completo.

Mkhitaryan è l’uomo più atteso. Dopo l’infortunio nel derby di Champions League ha continuato a lavorare ad Appiano Gentile in questi giorni in cui la squadra era a riposo. Lunedì dovrebbe essere il giorno del ritorno in gruppo per mettersi a disposizione di Inzaghi per il City. Con lui si sono allenati anche Skriniar e Correa, per i quali ci sono chance di convocazione già sabato contro il Torino. Più per il difensore che per l’attaccante, al momento più indietro. Alla ripresa dei lavori di mercoledì, invece, sarà valutato Danilo D’Ambrosio uscito acciaccato dalla gara contro l’Atalanta.