Benjamin Pavard non vuole rimanere al Bayern Monaco e lo avrebbe comunicato al club bavarese. Il difensore francese è da tempo un obiettivo dell’Inter, che aveva già provato a ingaggiarlo a gennaio. Ora la pista è pronta a riaccendersi.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, ora, con il contratto in scadenza nel 2024, i tedeschi potrebbero accettare un’offerta più bassa rispetto ai 20 milioni offerti dall’Inter in inverno e rispediti al mittente. I nerazzurri, però, dovranno guardarsi anche dall’interesse del Milan, a favore del quale sembra essersi speso anche il compagno di nazionale del francese, Olivier Giroud.

Secondo Calciomercato.com, in ogni caso, la pista Inter è molto concreta. I dirigenti interisti sono pronti ad accontentare le richieste dei bavaresi e portano avanti i contatti con l’agente del calciatore.

L’opinione di Passione Inter

Dotato di buona duttilità tattica, Pavard è sicuramente un profilo di alto livello in campo europeo e sfruttare il suo desiderio di cambiare aria potrebbe essere l’occasione giusta per l’Inter per acquistare un giocatore importante a un prezzo abbastanza contenuto.