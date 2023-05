Inter, tutti a Istanbul: Zhang invita i dipendenti. Ecco il programma

La finale di Champions League è un grande traguardo per l’Inter, sia come squadra che come società. Per questo motivo, il presidente Zhang ha deciso di invitare i circa 500 dipendenti nerazzurri a Istanbul per assistere tutti insieme alla finale.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, ci saranno a disposizione diversi charter privati organizzati dallo stesso numero uno dell’Inter. Si tratta di un premio collettivo, per una settimana molto importante che l’Inter vuole vivere come una grande famiglia.

Per quanto riguarda il programma della squadra, il primo atto sarà lunedì prossimo, nel Media day organizzato dalla UEFA ad Appiano Gentile. Nell’occasione parleranno Inzaghi e due giocatori. Lo sbarco a Istanbul è previsto per giovedì 8 giugno, mentre il giorno della vigilia ci sarà la consueta conferenza stampa.