Cesare Casadei ha lasciato l’Inter la scorsa estate per andare al Chelsea, in un’operazione da 15 milioni di euro che ha fatto abbastanza scalpore. Impegnato ora nel Mondiale U-20 con la sua Nazionale, il centrocampista ha parlato del suo trasferimento.

Queste le sue parole, intervistato dal Corriere dello Sport:

“Il Chelsea investe sempre sui giovani e io sono grato per l’opportunità. È stata una scelta di carriera e di vita che consiglierei perché andare all’estero ti apre la mente. All’inizio non è facile, io mi sono dovuto adattare a una cultura diversa. La barriera linguistica la sto superando con un’insegnante di inglese che mi segue. E poi lì non hanno paura di lanciarti: io mi sono quasi subito allenato con la prima squadra blues. Pentito di aver lasciato l’Inter? No no, rifarei tutto quello che ho fatto. In Inghilterra sto davvero bene”.