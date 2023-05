Squadra a riposo, Mkhitaryan no: al lavoro per esserci in finale

Con la qualificazione in Champions League ottenuta contro l’Atalanta sabato sera, la squadra ha ricevuto qualche giorno di riposo e tornerà al lavoro solo nella giornata di domani, per preparare l’ultima giornata di Serie A contro il Torino, ma con il pensiero tutto rivolto alla finale di sabato prossimo. Soprattutto quello di Henrikh Mkhitaryan.

Infatti, come riferito da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista armeno ha continuato il lavoro personalizzato anche in questi giorni di riposo, per recuperare appieno dall’infortunio alla coscia, patito durante il ritorno dell’Euroderby.

Le chance di vederlo contro il Manchester City sono in costante aumento. Mkhitaryan dovrebbe tornare a lavorare in gruppo lunedì.

L’opinione di Passione Inter

Il recupero di Mkhitaryan sarebbe un’ottima notizia per l’Inter, con Inzaghi che, visti i possibili rientri anche di Skriniar e Correa, spera di avere a disposizione tutta la rosa per la finale di Champions League. La gestione delle risorse e la capacità di ruotare tutte le scelte a disposizione, infatti, è stata l’arma vincente di quest’ultima parte di stagione e poter scegliere ancora una volta, nella partita più importante dell’anno, è il miglior scenario possibile per il tecnico e per il mondo nerazzurro.