A Coverciano per un evento, l’agente Federico Pastorello è stato intercettato dai cronisti e ha rilasciato diverse dichiarazioni sul mercato. Riflettori puntati anche su due giocatori dell’Inter, al centro di discussioni e col futuro ancora da decidere. “de Vrij è in scadenza di contratto – spiega Pastorello –. Ci sono trattative in corso con l’Inter ma essendoci ancora la finale di Champions da giocare i calciatori sono concentrati su quella. I discorsi sono rimandati a dopo la finale di Istanbul del 10 giugno” le parole riportate da TMW.

Discorso simile per Acerbi, in prestito dalla Lazio con diritto di riscatto a cifre che la dirigenza nerazzurra vorrebbe rivedere al ribasso: “Dobbiamo ancora iniziare a parlare, dopo la Champions parleremo di tutto”.