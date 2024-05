Inter, altro colpo alla Bisseck: missione in Belgio da 3 milioni

Si aggiunge un altro giovane talento alla nutrita rosa di calciatori osservati dall’Inter in vista del prossimo mercato. Dopo le voci circolate in giornata su George Ilenikhena, un altro gioiello dell’Anversa è entrato nei radar nerazzurri.

Come riportato da Calciomercato.it, l’Inter ha chiesto informazioni su Ngal’ayel Mukau. Centrocampista classe 2004, è di origini congolesi ma con passaporto belga. In virtù delle sue caratteristiche sia fisiche che tecniche, in Belgio viene già paragonato ad Anguissa del Napoli.

Un calciatore che in questa fase può rappresentare una grossa opportunità di mercato per l’Inter, considerando che il prezzo del cartellino si aggira tra i 2 e i 3 milioni di euro. Un affare che, viste le cifre alla portata, ricorda per certi aspetti l’operazione che un anno fa portò Yann Bisseck a Milano.

Il club nerazzurro non è comunque l’unico sulle tracce di Mukau e in Italia dovrà vedersela soprattutto con il Bologna. Non mancano le proposte anche dall’estero dove il ragazzo ha ricevuto la corte di club francesi, tedeschi e turchi.