Nuovo difensore per l’Inter, Romano SVELA: “Chance concrete”

Nuova opportunità di mercato per l’Inter in vista della prossima estate. Come raccontato nelle scorse settimane, uno dei nomi che nell’ultimo periodo ha guadagnato parecchie posizioni tra gli obiettivi dei nerazzurri è quello di Oumar Solet.

Il difensore classe 2000 di proprietà del Salisburgo, viene seguito da vicino dagli osservatori interisti da oltre un anno. Un centrale giovane che in Francia viene paragonato per caratteristiche fisiche e tecniche ad Upamecano, alternativa credibile ad un altro calciatore seguito dai nerazzurri come Mario Hermoso a costo zero.

Come rivelato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, sono concrete le possibilità di un addio di Solet dal Salisburgo in estate. In vista del contratto in scadenza tra un solo anno, il difensore potrebbe tra l’altro partire a prezzo di saldo.

Queste le ultime del giornalista sull’obiettivo dell’Inter: “Oumar Solet ha chance concrete di lasciare il Salisburgo nella finestra estiva di calciomercato, in virtù del contratto in scadenza nel giugno 2025. Il prezzo potrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro per lasciarlo partire e diversi club hanno mostrato interesse, in Germania e non solo”.