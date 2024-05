Cassano, attacco SHOCK a Inzaghi: “Ha perso due Scudetti”

Tornato con evento live a Catania al fianco di Nicola Ventola e Lele Adani dopo lo scioglimento della Bobo TV, Antonio Cassano non ha perso tempo per generare nuove polemiche con le sue dichiarazioni. Stavolta, infatti, l’ex attaccante si è scagliato a sorpresa contro Simone Inzaghi, reduce dal suo primo scudetto come allenatore.

Nonostante la qualità del gioco del tecnico riconosciuta non solo in Italia ma anche a livello internazionale, Cassano ha attribuito più demeriti che altro nei confronti dell’allenatore, colpevolizzandolo per non aver vinto già un titolo durante i suoi primi due anni trascorsi a Milano.

Questo il suo attacco durissimo e inaspettato: “Stranamente Simone Inzaghi viene fatto passare come un allenatore stratosferico. Ha vinto uno Scudetto, certo. Per me ne ha anche persi due e gli vanno dati i demeriti. E Inzaghi li ha persi altri con due squadre di gran lunga inferiori”.

Da amante del bel gioco, infatti, ci si sarebbe aspettati un intervento di tutt’altro calibro da parte di Cassano nei confronti di un allenatore come Inzaghi che nell’ultimo anno è riuscito a mettere in campo il miglior calcio d’Italia insieme alla sua Inter.