Social – Nainggolan torna al Cagliari: il calciatore conferma su Instagram

Dopo aver solamente sfiorato il ritorno lo scorso ottobre, per la terza volta in carriera Radja Nainggolan vestirà la maglia del Cagliari. Il centrocampista belga corona così nuovamente il desiderio che aveva già realizzato la scorsa stagione, dopo aver trascorso tre mesi non semplici ad Appiano Gentile. Il calciatore verrà spedito dall’Inter in prestito secco, con la promessa tra le due società di ridiscutere la sua situazione contrattuale al termine dell’annata.

Il club nerazzurro, dopo aver alzato un muro nel mercato la scorsa estate, non ha avuto problemi stavolta ad assecondare le richieste di Giulini, che ha accelerato per Nainggolan soprattutto a seguito dell’infortunio di Rog. La trattativa, già definita tra le parti in causa, è stata confermata dal Ninja su Instagram con la seguente storia condivisa in nottata:

