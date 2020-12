Cagliari, il ds Carta: “Nainggolan? Per l’affare servono tutte le parti, faremo un mini-bilancio”

Le partite sono finite, ora comincia la sosta: ma sarà solo un’illusione, perché il 3 gennaio – tra dieci giorni – la Serie A tornerà in campo, e il 4 gennaio si aprirà la sessione invernale di calciomercato, e per un mese oltre al calcio giocato toccherà fare i conti anche con trattative, incontri, affari “ai dettagli” e “ore decisive”. Intanto, chi si sta preparando alla sessione di mercato invernale è il Cagliari, e sull’asse Cagliari-Inter (o, meglio, Inter-Cagliari) il nome forte può essere solo uno. Radja Nainggolan.

Il belga – ormai è assodato – è considerato un esubero da parte di Antonio Conte, addirittura sotto a Christian Eriksen: normale, quindi, che l’ipotesi sarda torni a farsi forte. Intanto, del Ninja ha parlato oggi, ai microfoni di DAZN, nel pre-partita della gara contro la Roma, il ds del Cagliari, Pierluigi Carta: “Ci siamo prefissati la data del 3 gennaio per fare un po’ il mini-bilancio di entrate e uscite necessarie, che fa comodo a tante squadre, non lo scopriamo certo noi – ha detto – Per noi è legato anche da una questione identitaria, non solo per una questione tecnico-tattica: però per fare un affare devono essere protagoniste tante parti e non solo una”.

