Serie A, il Milan all’ultimo respiro sulla Lazio: l’Inter chiude il 2020 al secondo posto. La classifica aggiornata

L’Inter fa l’Inter, il Milan la spunta all’ultimo e obbliga tutti a rivedere la classifica, a rifare i calcoli: il sunto è tutto qui, il titolo è che il Milan chiude il 2020 in vetta, con una zampata di Theo Hernandez all’ultimo respiro che vale il 3-2 ai danni della Lazio e i tre punti per la banda di Pioli. Niente sorpasso per i nerazzurri, che sino all’ultimo secondo di questa serata di campionato (dopo la vittoria per 1-2 ottenuta alle 18.30 al Bentegodi contro il Verona), stavano stappando lo champagne per festeggiare il virtuale primo posto in campionato, mentre il Milan sembrava impantanato sul 2-2 contro la Lazio a San Siro. Ora la mini-sosta sino al 3 gennaio, quando l’Inter sarà in campo contro il Crotone e il Milan sfiderà il Benevento: dieci giorni di trega, poi il testa a testa per lo Scudetto potrà ricominciare.

14^ GIORNATA: Crotone-Parma 2-1, Juventus-Fiorentina 0-3, Verona-Inter 1-2, Bologna-Atalanta 2-2, Milan-Lazio 3-2, Napoli-Torino 1-1, Roma-Cagliari 3-2, Sampdoria-Sassuolo 2-3, Spezia-Genoa 1-2, Udinese-Benevento 0-2.

CLASSIFICA: Milan 34, Inter 33, Roma 27, Sassuolo 26, Napoli 25*, Juventus 24*, Atalanta 22*, Lazio 21, Verona 20, Benevento 18, Sampdoria 17, Udinese 15*, Bologna 15, Fiorentina 14, Cagliari 14, Parma 12, Spezia 11, Genoa 10, Crotone 9, Torino 8.

(* = una partita in meno)

